Letev z brisalcem, nerjaveče jeklo, 35 cm

Letev z brisalcem dolžine 35 cm, iz visokokakovostnega nerjavečega jekla z V-izrezom, z možnostjo variabilnega nameščanja položaja letve, vključena je tudi mehka guma za brisanje.

Robustna letev z brisalcem v širini 35 cm z V-izrezom omogoča hitro menjavo letve, odlično se prilega in nudi variabilno nastavljiv položaj letve, visokokakovostno nerjaveče jeklo navdušuje z dolgo življenjsko dobo, zraven je priložena mehka guma za brisalce, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.

Specifikacije

Tehnični podatki

Material Nerjaveče jeklo
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,098
Teža embalaže (Kg) 0,104
Dolžina (mm) 350
Mere, zapakirano (mm) 350 x 2 x 20
Letev z brisalcem, nerjaveče jeklo, 35 cm
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