Brisalec za vodo, higiensko področje, beli

Za higiensko področje, suši tla in ne pušča sledi.

Kärcherjev brisalec za sušenje tal brez črt in čiščenje fug v higienskih prostorih. Brisalec za vodo širine 55 cm je izdelan iz bele umetne mase in penjene gume.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program ADVANCED / STANDARD
Delovna širina (cm) 55
Material aluminij / EVAC
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,25
Mere (D × Š × V) (mm) 550 x 50 x 100
Brisalec za vodo, higiensko področje, beli
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
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