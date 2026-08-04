Brisalec za vodo, higiensko področje, beli
Za higiensko področje, suši tla in ne pušča sledi.
Kärcherjev brisalec za sušenje tal brez črt in čiščenje fug v higienskih prostorih. Brisalec za vodo širine 55 cm je izdelan iz bele umetne mase in penjene gume.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Delovna širina (cm)
|55
|Material
|aluminij / EVAC
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,25
|Mere (D × Š × V) (mm)
|550 x 50 x 100
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje