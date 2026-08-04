Brisalec za vodo, ojačani, 55 cm
Za težka dela, suši tla brez puščanja sledi, širine 55 cm.
Osuši tla brez črt in zanesljivo očisti fuge: Kärcherjev brisalec iz penjene gume. Ojačani brisalec za vodo širine 55 cm je odličen za zahtevno uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Delovna širina (cm)
|55
|Material
|Jeklo, pocinkano / Penasta guma
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,47
|Mere (D × Š × V) (mm)
|550 x 40 x 100
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje