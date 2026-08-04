Brisalec za vodo, ojačani, 55 cm

Za težka dela, suši tla brez puščanja sledi, širine 55 cm.

Osuši tla brez črt in zanesljivo očisti fuge: Kärcherjev brisalec iz penjene gume. Ojačani brisalec za vodo širine 55 cm je odličen za zahtevno uporabo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Delovna širina (cm) 55
Material Jeklo, pocinkano / Penasta guma
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,47
Mere (D × Š × V) (mm) 550 x 40 x 100
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
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