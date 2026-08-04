Brisalec za vodo, ojačani, 75 cm
Za težka dela, suši tla brez puščanja sledi, širine 75 cm.
Kärcherjev brisalec za vodo, izdelan iz robustne penjene gume, ojačan in širok 75 cm, je prepričljiv za zahtevno uporabo. Črni brisalec osuši tla brez črt in zanesljivo očisti fuge.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Delovna širina (cm)
|75
|Material
|Jeklo, pocinkano / Penasta guma
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,59
|Mere (D × Š × V) (mm)
|750 x 40 x 100
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje