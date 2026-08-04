Gumijast brisalec 55cm

Gumijast brisalec širine 55 cm s črnim dvoreznim trakom iz neoprenske pene.

Kärcherjev gumijasti brisalec s črnim trakom z dvojnimi rezili iz neoprenske pene za uporabo z vsemi ročaji s premerom lukenj med 18 mm in 23 mm. 55 cm širok vodni trak je idealen za odstranjevanje velikih količin vode in je zelo enostaven za čiščenje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program ADVANCED
Delovna širina (cm) 55
Material PP / neopren, ekspandiran
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,25
Mere (D × Š × V) (mm) 550 x 45 x 140
Gumijast brisalec 55cm
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje