Gumijast brisalec 55cm
Gumijast brisalec širine 55 cm s črnim dvoreznim trakom iz neoprenske pene.
Kärcherjev gumijasti brisalec s črnim trakom z dvojnimi rezili iz neoprenske pene za uporabo z vsemi ročaji s premerom lukenj med 18 mm in 23 mm. 55 cm širok vodni trak je idealen za odstranjevanje velikih količin vode in je zelo enostaven za čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Delovna širina (cm)
|55
|Material
|PP / neopren, ekspandiran
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,25
|Mere (D × Š × V) (mm)
|550 x 45 x 140
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje