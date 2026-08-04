Bela čistilna blazinica je zelo vsestranska in je zaradi svoje kompaktne velikosti še posebej primerna za nežno intenzivno čiščenje tal in površin, nedostopnih čistilnim strojem. Za čiščenje tal priporočamo uporabo z našim združljivim držalom za blazinice z ročajem in spojem ter držalom za blazinice Kärcher z oprijemom za ročno uporabo na površinah. Blazinica iz flisa z mehkim abrazivnim zrnom je primerna tudi za čiščenje površin in predmetov, na primer iz nerjavečega jekla, kroma, bakra, porcelana ali keramike.