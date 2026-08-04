Blazinica, bela
Bela, vsestranska čistilna blazinica za intenzivno čiščenje tal in površin.
Bela čistilna blazinica je zelo vsestranska in je zaradi svoje kompaktne velikosti še posebej primerna za nežno intenzivno čiščenje tal in površin, nedostopnih čistilnim strojem. Za čiščenje tal priporočamo uporabo z našim združljivim držalom za blazinice z ročajem in spojem ter držalom za blazinice Kärcher z oprijemom za ročno uporabo na površinah. Blazinica iz flisa z mehkim abrazivnim zrnom je primerna tudi za čiščenje površin in predmetov, na primer iz nerjavečega jekla, kroma, bakra, porcelana ali keramike.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta umazanije
|Močno lepljiva umazanija
|Material
|PET/PA
|Raven nečistoč
|Nizko
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,02
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 / 120 / 20
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje
- Površine - mokro čiščenje