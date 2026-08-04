Zelo abrazivna zelena čistilna blazinica za globinsko in vzdrževalno čiščenje vseh odpornih površin. Zelena čistilna blazinica je vsestranska in zaradi svoje kompaktne velikosti še posebej primerna za intenzivno čiščenje odpornih tal in površin, nedostopnih za čistilne stroje. Za čiščenje tal priporočamo uporabo z našim združljivim držalom za blazinice z ročajem in spojem ter držalom za blazinice Kärcher z oprijemom za ročno uporabo na površinah.