Držalo blazinice
Držalo za blazinice Kärcher z oprijemom za čistilne blazinice. Popoln za intenzivno mehansko čiščenje tal in površin.
Kompaktno držalo za čistilne blazinice Kärcher za priročno čiščenje območij, ki so nedostopna čistilnim strojem. Izdelano iz visokokakovostne plastike je dolgotrajno držalo zelo vzdržljivo proti standardnim čistilnim kemikalijam in je še posebej nežno do površin. Zahvaljujoč ergonomskemu ročaju ga je enostavno držati, kar omogoča preprosto čiščenje s katero koli vrsto čistilne blazinice.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,234
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 / 100 / 65
Video posnetki
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje
- Površine - mokro čiščenje