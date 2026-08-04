Kompaktno držalo za čistilne blazinice Kärcher za priročno čiščenje območij, ki so nedostopna čistilnim strojem. Izdelano iz visokokakovostne plastike je dolgotrajno držalo zelo vzdržljivo proti standardnim čistilnim kemikalijam in je še posebej nežno do površin. Zahvaljujoč ergonomskemu ročaju ga je enostavno držati, kar omogoča preprosto čiščenje s katero koli vrsto čistilne blazinice.