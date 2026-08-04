Popoln za čiščenje tal in površin, nedostopnih čistilnim strojem: držalo blazinice s premičnim zglobom za največjo prilagodljivost in okretnost pri intenzivnih čistilnih opravilih. Izdelano iz visokokakovostne plastike je dolgotrajno držalo zelo vzdržljivo proti standardnim čistilnim kemikalijam in je še posebej nežno do površin. Primeren je za uporabo z vsemi standardnimi čistilnimi gobami in se lahko kombinira z različnimi ročaji Kärcher.