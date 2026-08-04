Držalo blazinice z zglobom
Držalo za blazinice Kärcher z ročajem in premičnim zglobom. Za uporabo s čistilnimi blazinicami za intenzivno mehansko čiščenje tal in površin.
Popoln za čiščenje tal in površin, nedostopnih čistilnim strojem: držalo blazinice s premičnim zglobom za največjo prilagodljivost in okretnost pri intenzivnih čistilnih opravilih. Izdelano iz visokokakovostne plastike je dolgotrajno držalo zelo vzdržljivo proti standardnim čistilnim kemikalijam in je še posebej nežno do površin. Primeren je za uporabo z vsemi standardnimi čistilnimi gobami in se lahko kombinira z različnimi ročaji Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,234
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 / 100 / 200
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje