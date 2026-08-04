Razvit za večjo varnost in preprečevanje nesreč pri čistilnih opravilih za tretje osebe: univerzalni dvostranski opozorilni znak Kärcher, ki se lahko uporablja ne glede na jezikovne ovire. Preprosto razumljivi piktogrami na obeh straneh, ki opozarjajo na nevarnost zdrsa, kjer se izvajajo čistilna opravila. Opozorilni znak je rumen za zelo dobro vidljivost, zložljiv za shranjevanje, ki prihrani prostor, in je enako enostaven za namestitev. Integriran kavelj in zadrževalna sponka zagotavljata, da ga lahko hitro in enostavno pritrdite na čistilni voziček za varen transport. Gladko površino je še posebej enostavno vzdrževati in jo lahko po potrebi obrišete.