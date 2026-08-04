Zaustavljalec vrat z ročajem
Univerzalni zaustavljalec vrat z gumijastim profilom brez sledi in ročajem premera 23 mm. Patentiran sistem za enostavno, hitro in ergonomsko namestitev in demontažo.
Popoln za preprečevanje neželenega zapiranja vrat med čiščenjem: Univerzalni omejevalnik vrat z gumijastim profilom brez sledi in aluminijastim ročajem s premerom 23 mm. Patentiran sistem omogoča hrbtu prijazno, hitro in preprosto nameščanje in odstranjevanje omejevalnika vrat brez upogibanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,243
|Teža embalaže (Kg)
|0,306
|Mere (D × Š) (mm)
|80 x 160
|Mere, zapakirano (mm)
|80 x 160 x 900
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla - suho čiščenje