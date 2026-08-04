Zaustavljalec vrat z ročajem

Univerzalni zaustavljalec vrat z gumijastim profilom brez sledi in ročajem premera 23 mm. Patentiran sistem za enostavno, hitro in ergonomsko namestitev in demontažo.

Popoln za preprečevanje neželenega zapiranja vrat med čiščenjem: Univerzalni omejevalnik vrat z gumijastim profilom brez sledi in aluminijastim ročajem s premerom 23 mm. Patentiran sistem omogoča hrbtu prijazno, hitro in preprosto nameščanje in odstranjevanje omejevalnika vrat brez upogibanja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,243
Teža embalaže (Kg) 0,306
Mere (D × Š) (mm) 80 x 160
Mere, zapakirano (mm) 80 x 160 x 900
Zaustavljalec vrat z ročajem
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla - suho čiščenje