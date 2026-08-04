Popoln za preprečevanje neželenega zapiranja vrat med čiščenjem: Univerzalni omejevalnik vrat z gumijastim profilom brez sledi in aluminijastim ročajem s premerom 23 mm. Patentiran sistem omogoča hrbtu prijazno, hitro in preprosto nameščanje in odstranjevanje omejevalnika vrat brez upogibanja.