30-litrski, dolgotrajen in nerjaveč koš za smeti je izdelan iz plastike, ki jo je mogoče reciklirati (vsebuje več kot 60 % recikliranega materiala) in je namenjen za vrečke za smeti velikosti 70 × 40 centimetrov. Priročen nožni pedal, izdelan iz čvrste plastike, odpre pokrov in s tem prepreči, da bi se z rokami dotaknili koša za smeti. Vse dele je zelo enostavno higiensko čistiti.