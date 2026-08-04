30-litrski koš na pedalo s pokrovom
Smetnjak na pedalo s prostornino 30 litrov je izdelan iz dolgotrajne plastike, ki jo je mogoče reciklirati. Primerno za vreče za smeti dimenzij 70 × 40 cm.
30-litrski, dolgotrajen in nerjaveč koš za smeti je izdelan iz plastike, ki jo je mogoče reciklirati (vsebuje več kot 60 % recikliranega materiala) in je namenjen za vrečke za smeti velikosti 70 × 40 centimetrov. Priročen nožni pedal, izdelan iz čvrste plastike, odpre pokrov in s tem prepreči, da bi se z rokami dotaknili koša za smeti. Vse dele je zelo enostavno higiensko čistiti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP
|Kapaciteta (l)
|30
|Barva
|Bela
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,615
|Teža embalaže (Kg)
|3,007
|Mere (D × Š × V) (mm)
|500 x 360 x 480
|Mere, zapakirano (mm)
|500 x 360 x 480
Področja uporabe
- Odstranjevanje