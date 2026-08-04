60-litrski koš na pedalo s pokrovom

Smetnjak na pedalo s prostornino 60 litrov je izdelan iz dolgotrajne plastike, ki jo je mogoče reciklirati. Primerno za vreče za smeti dimenzij 70 × 110 cm.

60-litrski, dolgotrajen in nerjaveč koš za smeti je izdelan iz plastike, ki jo je mogoče reciklirati (vsebuje več kot 60 % recikliranega materiala) in je namenjen za vrečke za smeti velikosti 70 × 110 centimetrov. Priročen nožni pedal, izdelan iz čvrste plastike, odpre pokrov in s tem prepreči, da bi se z rokami dotaknili koša za smeti. Vse dele je zelo enostavno higiensko čistiti.

Specifikacije

Tehnični podatki

Material PP
Kapaciteta (l) 60
Barva Bela
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 3,558
Teža embalaže (Kg) 4,111
Mere (D × Š × V) (mm) 500 x 360 x 680
Mere, zapakirano (mm) 500 x 360 x 680
60-litrski koš na pedalo s pokrovom
Področja uporabe
  • Odstranjevanje