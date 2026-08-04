FM Expert 100/ M
Velik čistilni voziček FM Expert 100/ M združuje ročni in mehanski čistilni sistem. Prostor za stroj za suho ali mokro čiščenje. 12 l vedro za ročno čiščenje.
FM Expert 100/M se ponaša z odprtim dizajnom in velikodušnimi proporci. Uporablja se lahko za mokro in suho čiščenje ročno z metodo predkondicioniranja ali mehansko s pomočjo ustreznih strojev. Voziček ima dovolj prostora za udobno in preprosto integracijo BR 30/1 Bp ali T 9/1 Bp. Modul za odlaganje se lahko po potrebi premika gor in dol in lahko sprejme podloge za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko varno shranite v štiri priročna 6-litrska vedra in jih ločite glede na površino. 16-litrski izvlečni predal, ki ga lahko prilagodite zahtevam, je primeren za prenašanje dodatne opreme. Zahvaljujoč priloženim priključkom FlexiLink je mogoče sisteme za brisanje, prijemala in uporabne pripomočke učinkovito integrirati. Po potrebi se lahko pritrdijo na zunanje strani FlexoMate. Kavelj lahko uporabite za obešanje opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv.
Značilnosti in prednosti
Modul za odstranjevanje s 30° nastavljivim višinskim kotom za enostavno praznjenje
Prilagodljiva integracija stroja (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) zmanjša čas čiščenja za 15 %
16-litrski izvlečni predal je nastavljiv po višini in dostopen z obeh strani
Toolflex priključki na zunanji strani za pritrditev čistilnih pripomočkov
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|25
|Teža embalaže (Kg)
|52,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Mere, zapakirano (mm)
|1200 x 800 x 780
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