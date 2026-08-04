FM Expert 100/M se ponaša z odprtim dizajnom in velikodušnimi proporci. Uporablja se lahko za mokro in suho čiščenje ročno z metodo predkondicioniranja ali mehansko s pomočjo ustreznih strojev. Voziček ima dovolj prostora za udobno in preprosto integracijo BR 30/1 Bp ali T 9/1 Bp. Modul za odlaganje se lahko po potrebi premika gor in dol in lahko sprejme podloge za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko varno shranite v štiri priročna 6-litrska vedra in jih ločite glede na površino. 16-litrski izvlečni predal, ki ga lahko prilagodite zahtevam, je primeren za prenašanje dodatne opreme. Zahvaljujoč priloženim priključkom FlexiLink je mogoče sisteme za brisanje, prijemala in uporabne pripomočke učinkovito integrirati. Po potrebi se lahko pritrdijo na zunanje strani FlexoMate. Kavelj lahko uporabite za obešanje opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv.