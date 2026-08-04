FM Expert 100/ W
Velik čistilni voziček FM Expert 100/W s čistilnim sistemom z dvojnimi vedri. Najboljša rešitev za obsežna in zahtevna čistilna opravila.
FM Expert 100/W je velik in odprt čistilni voziček za učinkovito delovanje pri obsežnih čistilnih opravilih. Ima nastavljiv sistem dvojnih veder z univerzalno stiskalnico. Če odstranite vedra in stiskalnico za brisanje, lahko namesto tega integrirate stroj. Modul za odlaganje se lahko po potrebi premika gor in dol in je primeren za podloge za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko shranite v štirih 6-litrskih vedrih, ki jih lahko ločite za različne prostore. 16-litrski izvlečni predal, ki ga je mogoče namestiti glede na potrebe, zagotavlja tudi dovolj prostora za shranjevanje dodatne opreme. Priloženi priključki Toolflex omogočajo kompaktno integracijo sistemov za brisanje, prijemal in druge opreme. Na voljo je kavelj za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv. Toolflex in kljuke lahko po potrebi pritrdite na zunanje strani FlexoMate.
Značilnosti in prednosti
Modul za odstranjevanje s 30° nastavljivim višinskim kotom za enostavno praznjenje
16-litrski izvlečni predal je nastavljiv po višini in dostopen z obeh strani
Toolflex priključki na zunanji strani za pritrditev čistilnih pripomočkov
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Barva
|antracit
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|28,5
|Teža embalaže (Kg)
|32,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Mere, zapakirano (mm)
|1100 x 600 x 750
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