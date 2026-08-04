Kot kompakten in odprt čistilni voziček je FM Expert 50/P posebej primeren za uporabo z metodo predkondicioniranja. Modul za odlaganje se lahko po potrebi premika gor in dol in lahko sprejme podloge za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko priročno shranite v štirih 6-litrskih vedrih in jih ločite po površini. Dodatno opremo lahko shranite v 16-litrski izvlečni predal, ki ga je mogoče namestiti glede na potrebe. To zmanjša dodatne poti sem in tja v procesu čiščenja. Zahvaljujoč priloženim priključkom FlexiLink je mogoče prenašati tudi sisteme za brisanje, prijemala in druge uporabne pripomočke. FlexoLink XL je primeren za pritrditev opozorilne table ali WVP 10 Adv. Priključke Toolflex in kavelj lahko po potrebi pritrdite na zunanji del FlexoMate. Viseče vedro in pladnje je mogoče preprosto odstraniti, da prihranite prostor pri shranjevanju vozička.