FM ExpertPro 100/ P
Velik čistilni voziček FM ExpertPro 100/P s čistilnim sistemom za predkondicioniranje. Voziček ima zaprt prostor za odlaganje odpadkov, dovolj prostora za čistilno orodje in shranjevanje.
Zaradi zaprtega dizajna in podaljšane osnovne plošče je velik čistilni voziček FM ExpertPro 100/P idealen za čiščenje higiensko občutljivih območij in za uporabo metode predkondicioniranja. Integrirani odlagalni modul lahko sprejme vložke za smeti različnih velikosti in se odpira s stopalko. Dodatno opremo lahko shranite v štirih 6-litrskih vedrih in jih hranite ločeno glede na področje uporabe. Za še več prostora za shranjevanje ima voziček tudi dva dodatna predala s prostornino 16 oziroma 32 litrov. Po želji jih je mogoče namestiti in so primerni za priročno prenašanje čistilnih pripomočkov, stroje, kot je EB 30/1 Bp Li-Ion, pa je mogoče preprosto pritrditi na zunanje strani FlexoMate s pomočjo priloženih priključkov FlexoLink. FlexoLink XL lahko uporabite za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv. Vrata in stranske plošče je mogoče personalizirati z nalepkami. Dve zavori zavarujeta voziček na mestu tudi na nagnjenih tleh. Ergonomsko oblikovan FlexoGrip zmanjša obremenitev rok in ramen pri potisku. Vrata, ki se odprejo s pritiskom, lahko individualno prilagodite za desničarje ali levičarje.
Značilnosti in prednosti
FlexoGrip: ergonomsko nastavljiv po višini, razbremeni ramena in zapestja pred obremenitvijo
Nožni pedal za hitro in enostavno odpiranje pokrova na odlagalnem modulu
Povsod zaprt, idealen za čiščenje na higiensko občutljivih območjih
Zavore na dveh kolesih zavarujejo voziček tudi na nagnjenih tleh
Toolflex priključki na zunanji strani za pritrditev čistilnih pripomočkov
Velika osnovna plošča ponuja veliko prostora za izjemno velike prostornine za shranjevanje
Sistem Push-to-Open zagotavlja intuitivno in preprosto upravljanje vrat
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|42
|Teža embalaže (Kg)
|48
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Mere, zapakirano (mm)
|1100 x 600 x 780
Oprema
- Zaprt voziček z vrati
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.