Zaradi zaprtega dizajna in podaljšane osnovne plošče je velik čistilni voziček FM ExpertPro 100/P idealen za čiščenje higiensko občutljivih območij in za uporabo metode predkondicioniranja. Integrirani odlagalni modul lahko sprejme vložke za smeti različnih velikosti in se odpira s stopalko. Dodatno opremo lahko shranite v štirih 6-litrskih vedrih in jih hranite ločeno glede na področje uporabe. Za še več prostora za shranjevanje ima voziček tudi dva dodatna predala s prostornino 16 oziroma 32 litrov. Po želji jih je mogoče namestiti in so primerni za priročno prenašanje čistilnih pripomočkov, stroje, kot je EB 30/1 Bp Li-Ion, pa je mogoče preprosto pritrditi na zunanje strani FlexoMate s pomočjo priloženih priključkov FlexoLink. FlexoLink XL lahko uporabite za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv. Vrata in stranske plošče je mogoče personalizirati z nalepkami. Dve zavori zavarujeta voziček na mestu tudi na nagnjenih tleh. Ergonomsko oblikovan FlexoGrip zmanjša obremenitev rok in ramen pri potisku. Vrata, ki se odprejo s pritiskom, lahko individualno prilagodite za desničarje ali levičarje.