Velik čistilni voziček FM ExpertPro 100/W s sistemom dvojnih veder in univerzalno stiskalnico je idealen za varčno čiščenje. Enostavno dostopen modul za odpadke je mogoče premikati gor in dol po potrebi in lahko sprejme podloge za smeti različnih velikosti. Ploščo za držalo podloge za smeti je mogoče enostavno odstraniti, držalo za podlogo za smeti pa se zloži, da prihranite prostor v shrambi. S štirimi velikimi 6-litrskimi vedri je mogoče dodatno opremo shraniti in razvrstiti ločeno glede na barvno označena področja. Dodaten 16-litrski izvlečni predal je mogoče namestiti glede na potrebe in je priročen način za prenašanje čistilnih pripomočkov. Zahvaljujoč priloženim priključkom Toolflex je mogoče sisteme za brisanje, prijemala in drugo opremo lepo integrirati. Na voljo je kavelj za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv. Toolflex in kljuke lahko po potrebi pritrdite na zunanje strani FlexoMate. Močne zavore na dveh kolesih omogočajo parkiranje vozička tudi na nagnjenih tleh. Vrata in stranske plošče je mogoče prilagoditi z nalepkami, vrata, ki jih je mogoče odpreti s pritiskom, pa je mogoče nastaviti posebej za desničarje ali levičarje.