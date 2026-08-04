FM ExpertPro 100/ W Tp
Največji čistilni voziček FM ExpertPro 100/W Tp je primeren za obsežna čistilna opravila. Voziček ima dvojni sistem smetnjakov na zložljivih podaljških, učinkovito ravnanje z odpadki in varen prostor za shranjevanje.
Kakovosten in največji čistilni voziček FM ExpertPro 100/ W Tp se ponaša z zaprto konstrukcijo in veliko osnovno ploščo. To zagotavlja prostor za pomembne elemente ekonomičnega čiščenja, kot je metoda vedra z univerzalno stiskalnico (po 1 vedro za svežo in umazano vodo). Brez vedra je ploščo mogoče zložiti, da prihranite prostor. Integrirani modul za odstranjevanje smeti sprejme vložke za smeti različnih velikosti in ga je mogoče odpreti s pedalom. Čistilne pripomočke lahko shranite v štirih 6-litrskih vedrih in jih ločite po področju uporabe. 16-litrski izvlečni predal, ki ga je mogoče namestiti glede na potrebe, ponuja še več prostora za shranjevanje. Dodatno opremo je mogoče učinkovito integrirati s pomočjo priloženih priključkov FlexoLink, ki jih je mogoče po potrebi pritrditi na zunanje strani FlexoMate. FlexoLink XL lahko uporabite za pritrditev znaka ali WVP 10 Adv. Močne zavore na dveh kolesih zagotavljajo, da je voziček vedno varen in stabilen tudi na nagnjenih tleh. Ergonomsko nastavljiv FlexoGrip zmanjša obremenitev rok in ramen. Vrata, ki jih je mogoče odpreti s pritiskom, je mogoče nastaviti za desničarje ali levičarje.
Značilnosti in prednosti
FlexoGrip: ergonomsko nastavljiv po višini, razbremeni ramena in zapestja pred obremenitvijo
Nožni pedal za hitro in enostavno odpiranje pokrova na odlagalnem modulu
Povsod zaprt, idealen za čiščenje na higiensko občutljivih območjih
Zavore na dveh kolesih zavarujejo voziček tudi na nagnjenih tleh
Toolflex priključki na zunanji strani za pritrditev čistilnih pripomočkov
Velika osnovna plošča ponuja veliko prostora za izjemno velike prostornine za shranjevanje
Sistem Push-to-Open zagotavlja intuitivno in preprosto upravljanje vrat
Podaljšek se lahko zloži, da prihranite prostor pri shranjevanju ali transportu vozička
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Barva
|antracit
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|45,996
|Teža embalaže (Kg)
|51,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Mere, zapakirano (mm)
|1100 x 600 x 780
Oprema
- Zaprt voziček z vrati
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.