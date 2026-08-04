Kakovosten in največji čistilni voziček FM ExpertPro 100/ W Tp se ponaša z zaprto konstrukcijo in veliko osnovno ploščo. To zagotavlja prostor za pomembne elemente ekonomičnega čiščenja, kot je metoda vedra z univerzalno stiskalnico (po 1 vedro za svežo in umazano vodo). Brez vedra je ploščo mogoče zložiti, da prihranite prostor. Integrirani modul za odstranjevanje smeti sprejme vložke za smeti različnih velikosti in ga je mogoče odpreti s pedalom. Čistilne pripomočke lahko shranite v štirih 6-litrskih vedrih in jih ločite po področju uporabe. 16-litrski izvlečni predal, ki ga je mogoče namestiti glede na potrebe, ponuja še več prostora za shranjevanje. Dodatno opremo je mogoče učinkovito integrirati s pomočjo priloženih priključkov FlexoLink, ki jih je mogoče po potrebi pritrditi na zunanje strani FlexoMate. FlexoLink XL lahko uporabite za pritrditev znaka ali WVP 10 Adv. Močne zavore na dveh kolesih zagotavljajo, da je voziček vedno varen in stabilen tudi na nagnjenih tleh. Ergonomsko nastavljiv FlexoGrip zmanjša obremenitev rok in ramen. Vrata, ki jih je mogoče odpreti s pritiskom, je mogoče nastaviti za desničarje ali levičarje.