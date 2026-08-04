Kompaktni FM ExpertPro 50/P je zaradi svoje zaprte zasnove še posebej primeren za uporabo v posebej higiensko občutljivih območjih. Lahko se uporablja tudi za metodo predkondicioniranja pri učinkovitem čiščenju površin. Opremo lahko shranite v dveh 6-litrskih vedrih in jih ločite glede na področje uporabe. Voziček ima tudi 16-litrski izvlečni predal, ki ga je mogoče namestiti glede na potrebe in je priročen način za prenašanje dodatnih pripomočkov za čiščenje. Zahvaljujoč priloženim priključkom Toolflex je mogoče integrirati sisteme za brisanje, prijemala itd. Kavelj lahko uporabite za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv. Priključke Toolflex in kavelj lahko po potrebi pritrdite na zunanji del FlexoMate. Dve kolesi imata nameščeni zavori, kar zagotavlja varen položaj tudi na nagnjenih tleh. FlexoGrip, nastavljiv po višini, zmanjša obremenitev rok in ramen pri potiskanju vozička. Vrata in stranske plošče je mogoče prilagoditi z nalepkami, vrata, ki jih je mogoče odpreti s pritiskom, pa je mogoče nastaviti posebej za desničarje ali levičarje.