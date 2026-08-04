FM ExpertPro 50/ P
Kompakten čistilni voziček FM ExpertPro 50/P je primeren za predkondicionirano čiščenje. Varno zaprt prostor za vedra in predelke za odpadke ter opremo in čistilna sredstva.
Kompaktni FM ExpertPro 50/P je zaradi svoje zaprte zasnove še posebej primeren za uporabo v posebej higiensko občutljivih območjih. Lahko se uporablja tudi za metodo predkondicioniranja pri učinkovitem čiščenju površin. Opremo lahko shranite v dveh 6-litrskih vedrih in jih ločite glede na področje uporabe. Voziček ima tudi 16-litrski izvlečni predal, ki ga je mogoče namestiti glede na potrebe in je priročen način za prenašanje dodatnih pripomočkov za čiščenje. Zahvaljujoč priloženim priključkom Toolflex je mogoče integrirati sisteme za brisanje, prijemala itd. Kavelj lahko uporabite za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv. Priključke Toolflex in kavelj lahko po potrebi pritrdite na zunanji del FlexoMate. Dve kolesi imata nameščeni zavori, kar zagotavlja varen položaj tudi na nagnjenih tleh. FlexoGrip, nastavljiv po višini, zmanjša obremenitev rok in ramen pri potiskanju vozička. Vrata in stranske plošče je mogoče prilagoditi z nalepkami, vrata, ki jih je mogoče odpreti s pritiskom, pa je mogoče nastaviti posebej za desničarje ali levičarje.
Značilnosti in prednosti
FlexoGrip: ergonomsko nastavljiv po višini, razbremeni ramena in zapestja pred obremenitvijo
Povsod zaprt, idealen za čiščenje na higiensko občutljivih območjih
Zavore na dveh kolesih zavarujejo voziček tudi na nagnjenih tleh
Toolflex priključki na zunanji strani za pritrditev čistilnih pripomočkov
Zaradi kompaktnih mer je voziček zelo okreten in enostaven za shranjevanje
Sistem Push-to-Open zagotavlja intuitivno in preprosto upravljanje vrat
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|28,203
|Teža embalaže (Kg)
|35,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Mere, zapakirano (mm)
|1120 x 580 x 500
Oprema
- Zaprt voziček z vrati
Video posnetki
Dodatna oprema
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