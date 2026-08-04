FM ExpertPro 50/ S
Srednje velik čistilni voziček FM ExpertPro 50/ S za pršilni čistilni sistem z lahko dostopno posodo za smeti. Zaprt osrednji predal za shranjevanje opreme in čistil.
Srednje velik, zaprt čistilni voziček FM ExpertPro 50/S navdušuje s svojimi kompaktnimi merami in je idealen tudi za uporabo s pršenjem. Modul za odlaganje je enostavno dostopen od zunaj. Po potrebi ga je mogoče premikati gor in dol in lahko sprejme podloge za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko priročno shranite v dveh 6-litrskih vedrih in jih ločite po barvah (standardno sta priložena eno modro vedro in eno rdeče vedro). Dva 16-litrska izvlečna predala, ki ju je mogoče namestiti glede na potrebe, sta primerna za priročno prenašanje dodatne opreme. Zahvaljujoč priloženim priključkom Toolflex je mogoče sisteme za brisanje, prijemala in druge pripomočke učinkovito integrirati. Po potrebi se lahko pritrdijo na zunanje strani FlexoMate. FlexoLink XL lahko uporabite za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv. Močne zavore na dveh kolesih zavarujejo voziček tudi na nagnjenih, neravnih tleh, da zagotovijo stabilnost. Ergonomsko po višini nastavljiv FlexoGrip zmanjša obremenitev rok in ramen pri potisku. Poleg tega je mogoče vrata, ki jih je mogoče odpreti, prilagoditi za desničarje ali levičarje.
Značilnosti in prednosti
FlexoGrip: ergonomsko nastavljiv po višini, razbremeni ramena in zapestja pred obremenitvijo
Modul za odstranjevanje s 30° nastavljivim višinskim kotom za enostavno praznjenje
Povsod zaprt, idealen za čiščenje na higiensko občutljivih območjih
Zavore na dveh kolesih zavarujejo voziček tudi na nagnjenih tleh
Toolflex priključki na zunanji strani za pritrditev čistilnih pripomočkov
Zaradi kompaktnih mer je voziček zelo okreten in enostaven za shranjevanje
Sistem Push-to-Open zagotavlja intuitivno in preprosto upravljanje vrat
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Barva
|antracit
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|28,955
|Teža embalaže (Kg)
|56,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Mere, zapakirano (mm)
|1200 x 800 x 860
Oprema
- Zaprt voziček z vrati
Video posnetki
Dodatna oprema
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