Kompakten in odprt čistilni voziček je posebej primeren za uporabo predkondicioniranih mopov pri ročnem čiščenju. Modul za odlaganje se lahko po potrebi premika gor in dol in lahko sprejme podloge za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko varno shranite v dveh 6-litrskih vedrih in jih ločite glede na površino (modro za neproblematična območja in rdeče za čiščenje območij z najvišjimi higienskimi zahtevami, kot so umivalnice in stranišča). Zahvaljujoč priloženim priključkom FlexiLink je mogoče sisteme za brisanje, prijemala in drugo opremo lepo integrirati. Na voljo je kavelj za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv.Toolflex in kljuke lahko po potrebi pritrdite na notranjost FlexoMate.