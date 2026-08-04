FM Swift 50/ P
Prostorsko varčen in kompakten – FM Swift 50/P s čistilnim sistemom za predkondicioniranje in po višini nastavljivim zložljivim odpadnim modulom. Za največji prihranek prostora v zaprtih skladiščnih prostorih.
Kompakten in odprt čistilni voziček je posebej primeren za uporabo predkondicioniranih mopov pri ročnem čiščenju. Modul za odlaganje se lahko po potrebi premika gor in dol in lahko sprejme podloge za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko varno shranite v dveh 6-litrskih vedrih in jih ločite glede na površino (modro za neproblematična območja in rdeče za čiščenje območij z najvišjimi higienskimi zahtevami, kot so umivalnice in stranišča). Zahvaljujoč priloženim priključkom FlexiLink je mogoče sisteme za brisanje, prijemala in drugo opremo lepo integrirati. Na voljo je kavelj za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv.Toolflex in kljuke lahko po potrebi pritrdite na notranjost FlexoMate.
Značilnosti in prednosti
Modul za odstranjevanje s 30° nastavljivim višinskim kotom za enostavno praznjenje
Zaradi kompaktnih mer je voziček zelo okreten in enostaven za shranjevanje
Toolflex priključki na zunanji strani za pritrditev čistilnih pripomočkov
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14
|Teža embalaže (Kg)
|16,72
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Mere, zapakirano (mm)
|796 x 584 x 371
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Dodatna oprema
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