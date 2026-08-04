Funkcionalen in odprt čistilni voziček FM Swift 50/W resnično prihrani prostor in je idealen za posebej majhne skladiščne prostore z malo prostora. S sistemom dvojnega vedra in univerzalno stiskalnico je popoln spremljevalec pri zahtevnih in ročnih opravilih čiščenja – tudi ko stvari postanejo tesne. Modul za odstranjevanje lahko po potrebi premikate gor in dol ali zložite, da prihranite prostor. Primeren je za vložke za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko varno shranite v dveh 6-litrskih vedrih in jih ločite glede na površino (modro za neproblematična območja in rdeče za čiščenje območij z najvišjimi higienskimi zahtevami, kot so umivalnice in stranišča). Obstaja tudi možnost, da namesto 6-litrskega vedra shranite 2 do 4 čistila.