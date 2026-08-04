FM Swift 50/ W
FM Swift 50/W je kompakten voziček z dvojnim vedrom. Za varčevanje s prostorom je držalo za smeti nastavljivo po višini in zložljivo. Idealen za tesne prostore.
Funkcionalen in odprt čistilni voziček FM Swift 50/W resnično prihrani prostor in je idealen za posebej majhne skladiščne prostore z malo prostora. S sistemom dvojnega vedra in univerzalno stiskalnico je popoln spremljevalec pri zahtevnih in ročnih opravilih čiščenja – tudi ko stvari postanejo tesne. Modul za odstranjevanje lahko po potrebi premikate gor in dol ali zložite, da prihranite prostor. Primeren je za vložke za smeti različnih velikosti. Čistilne pripomočke lahko varno shranite v dveh 6-litrskih vedrih in jih ločite glede na površino (modro za neproblematična območja in rdeče za čiščenje območij z najvišjimi higienskimi zahtevami, kot so umivalnice in stranišča). Obstaja tudi možnost, da namesto 6-litrskega vedra shranite 2 do 4 čistila.
Značilnosti in prednosti
Ergonomska oblika
- Modul za odstranjevanje z nastavljivim višinskim kotom 30° za enostavno praznjenje.
- Ergonomsko ožemanje zahvaljujoč učinkovitemu stiskalnemu mehanizmu za mop.
Oblika, ki prihrani prostor
- Zaradi kompaktnih dimenzij je voziček zelo okreten in enostaven za shranjevanje.
- Za shranjevanje, ki prihrani prostor, preprosto zložite modul za odpadke in odstranite sistem veder.
- Priključki Toolflex na zunanjih straneh za pritrditev čistilnih pripomočkov.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova z dvema 15-litrskima vedroma iz 50 % reciklirane plastike in dvema 6-litrskima vedroma iz 80 % reciklirane plastike.
- Brez nepotrebnih plastičnih vložkov.
- Modularni sistem omogoča enostavno zamenjavo posameznih komponent, kar omogoča prilagoditev opreme glede na zahteve.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Barva
|antracit
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|18
|Teža embalaže (Kg)
|19,04
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Mere, zapakirano (mm)
|796 x 584 x 403
Video posnetki
Področja uporabe
- Vsestransko uporaben pri ročnem čiščenju, npr. v kopalnicah ali skupnih prostorih.
- Trde talne obloge
Dodatna oprema
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