Dvodelno vedro s kolesi 30 L
Sistem dvojnih veder s 30 l prostornino, hrbtu prijaznim ožemalnikom, držalom za ročaj in dvojnim iztokom. Optimalni rezultati čiščenja zaradi ločevanja čistilne raztopine in umazane vode.
Kärcherjev sistem veder z dvojnim predelkom omogoča optimalne rezultate čiščenja tal v srednje velikih in velikih prostorih zahvaljujoč koristnemu ločevanju čistilne raztopine in umazane vode. Zaradi dvojnega ročaja in 80 milimetrov velikih koles je še posebej enostaven za manevriranje in transport. Profesionalni ožemalnik in pritisna ročica sistema z dvojnim vedrom sta ergonomsko nameščena in zagotavljata tudi hrbtu prijazno delo, kot so izhodne posode za praznjenje, ne da bi morali dvigniti vedro. Gladke površine sistema dvojnih veder so izdelane iz polipropilena, ki ga je mogoče reciklirati, je dolgo obstojen in je naravno nerjaveč, zato jih je zelo enostavno higiensko čistiti.
Značilnosti in prednosti
Okolju prijazna struktura
- Okolju prijazna, dolgotrajna različica iz polipropilena, ki jo je mogoče reciklirati
Ergonomska oblika
- Izhodne posode za ergonomsko praznjenje, ne da bi morali dvigniti vedro
Higiensko ravnanje
- Enostavno, higienično praznjenje umazane vode zahvaljujoč posodi za izpust na zadnji strani
- Optimalni rezultati čiščenja zahvaljujoč ločevanju čistilne raztopine in umazane vode
Hrbtu prijazen ožemalnik
- Optimalna postavitev ožemalnika in pritisne ročice, da se prepreči obremenitev uporabnikovega hrbta
Enostavno vzdrževanje in nega
- Gladke površine brez vdolbin za preprosto, higiensko čiščenje
Ergonomski dvojni ročaj
- Ergonomski dvojni ročaj za enostaven transport
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,075
|Teža embalaže (Kg)
|6,22
|Mere (D × Š × V) (mm)
|580 x 380 x 910
|Mere, zapakirano (mm)
|580 x 380 x 910
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje