Kärcherjev sistem veder z dvojnim predelkom omogoča optimalne rezultate čiščenja tal v srednje velikih in velikih prostorih zahvaljujoč koristnemu ločevanju čistilne raztopine in umazane vode. Zaradi dvojnega ročaja in 80 milimetrov velikih koles je še posebej enostaven za manevriranje in transport. Profesionalni ožemalnik in pritisna ročica sistema z dvojnim vedrom sta ergonomsko nameščena in zagotavljata tudi hrbtu prijazno delo, kot so izhodne posode za praznjenje, ne da bi morali dvigniti vedro. Gladke površine sistema dvojnih veder so izdelane iz polipropilena, ki ga je mogoče reciklirati, je dolgo obstojen in je naravno nerjaveč, zato jih je zelo enostavno higiensko čistiti.