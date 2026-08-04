Nickita Tec 2 x 15 l
Voziček s plastičnim ročajem, barvnim okvirjem in ožemalnikom Tec, 2 vedri z modro/rdečimi ročaji in kolesi ø 80 mm z odbijači.
Dvojni čistilni voziček s profesionalnim ožemalcem čeljusti. Idealno za čiščenje srednje velikih površin, kjer je potrebno splakniti krpo.
Značilnosti in prednosti
Ergonomska oblika
- Ergonomsko: stiskalnica za brisanje je nameščena višje od drugih razpoložljivih stiskalnic, kar preprečuje nepotrebno obremenitev hrbta
Enostavna uporaba
- Praktičen: lahek in kompakten za lažje ročno rokovanje pri čiščenju
Lahek in robusten
- Podnožje iz enega kosa za nizko težo in vrhunsko robustnost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,81
|Teža embalaže (Kg)
|7,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|655 x 380 x 870
|Mere, zapakirano (mm)
|665 x 380 x 870
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje