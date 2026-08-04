Nickita Tec 2 x 15 l

Voziček s plastičnim ročajem, barvnim okvirjem in ožemalnikom Tec, 2 vedri z modro/rdečimi ročaji in kolesi ø 80 mm z odbijači.

Dvojni čistilni voziček s profesionalnim ožemalcem čeljusti. Idealno za čiščenje srednje velikih površin, kjer je potrebno splakniti krpo.

Značilnosti in prednosti
Ergonomska oblika
  • Ergonomsko: stiskalnica za brisanje je nameščena višje od drugih razpoložljivih stiskalnic, kar preprečuje nepotrebno obremenitev hrbta
Enostavna uporaba
  • Praktičen: lahek in kompakten za lažje ročno rokovanje pri čiščenju
Lahek in robusten
  • Podnožje iz enega kosa za nizko težo in vrhunsko robustnost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Material PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 5,81
Teža embalaže (Kg) 7,15
Mere (D × Š × V) (mm) 655 x 380 x 870
Mere, zapakirano (mm) 665 x 380 x 870
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Dodatna oprema