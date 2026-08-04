Vedro s stiskalnico za brisanje 15 l

Vedro s prostornino 15 l, pregrado, stiskalnico za brisanje na pedala in ločnim ročajem.

Popoln za hitro čiščenje manjših površin: preprost sistem sestavlja 15-litrsko vedro s pregrado in stiskalnico za brisanje na pedala. Integriran ergonomski ročaj v obliki loka olajša dvigovanje in transport.

Značilnosti in prednosti
Vedro s stiskalnico za brisanje 15 l: Ergonomski ročaj v obliki loka
Ergonomski ročaj v obliki loka
Olajša dvigovanje in transport žlice.
Vedro s stiskalnico za brisanje 15 l: Particija
Particija
Pregrada za varno ločevanje čistilne raztopine in umazane vode.
Vedro s stiskalnico za brisanje 15 l: Lahek in robusten
Lahek in robusten
Specifikacije

Tehnični podatki

Material PP / Jeklo, pocinkano / Nerjavno jeklo
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 2,83
Teža embalaže (Kg) 3,63
Mere (D × Š × V) (mm) 460 x 320 x 350
Mere, zapakirano (mm) 460 x 320 x 350
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje