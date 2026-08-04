Vedro s stiskalnico za brisanje 15 l
Vedro s prostornino 15 l, pregrado, stiskalnico za brisanje na pedala in ločnim ročajem.
Popoln za hitro čiščenje manjših površin: preprost sistem sestavlja 15-litrsko vedro s pregrado in stiskalnico za brisanje na pedala. Integriran ergonomski ročaj v obliki loka olajša dvigovanje in transport.
Značilnosti in prednosti
Ergonomski ročaj v obliki lokaOlajša dvigovanje in transport žlice.
ParticijaPregrada za varno ločevanje čistilne raztopine in umazane vode.
Lahek in robusten
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP / Jeklo, pocinkano / Nerjavno jeklo
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,83
|Teža embalaže (Kg)
|3,63
|Mere (D × Š × V) (mm)
|460 x 320 x 350
|Mere, zapakirano (mm)
|460 x 320 x 350
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje