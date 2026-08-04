Voziček za eno vedro z ožemalnikom, 25 l
Nerjaveč voziček je v celoti izdelan iz polipropilena in opremljen z uporabniku prijaznim ožemalnikom ter velikim 25-litrskim modrim vedrom.
Naš voziček z 80 mm velikimi kolesi in integriranimi zaščitnimi odbijači zagotavlja vrhunsko okretnost med čiščenjem. Enojno vedro na kolesih z uporabniku prijaznim ožemalnikom in 25-litrskim vedrom, je v celoti izdelano iz polipropilena ter zato omogoča zelo higiensko čiščenje in recikliranje. Podnožje iz enega kosa zagotavlja nizko težo in izjemno trdnost.
Značilnosti in prednosti
Lahek in robusten
- Podnožje iz enega kosa za nizko težo in vrhunsko robustnost.
Visoka združljivost
- Združljivost z običajnimi sistemi z jezičkom in žepkom.
Okolju prijazno
- V celoti izdelano iz polipropilena, zato ga je mogoče v celoti reciklirati.
Ergonomski voziček za eno vedro z ožemalnikom
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,61
|Teža embalaže (Kg)
|6,915
|Mere (D × Š × V) (mm)
|530 x 430 x 910
|Mere, zapakirano (mm)
|530 x 430 x 910
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje