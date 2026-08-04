Voziček za eno vedro z ožemalnikom, 25 l

Nerjaveč voziček je v celoti izdelan iz polipropilena in opremljen z uporabniku prijaznim ožemalnikom ter velikim 25-litrskim modrim vedrom.

Naš voziček z 80 mm velikimi kolesi in integriranimi zaščitnimi odbijači zagotavlja vrhunsko okretnost med čiščenjem. Enojno vedro na kolesih z uporabniku prijaznim ožemalnikom in 25-litrskim vedrom, je v celoti izdelano iz polipropilena ter zato omogoča zelo higiensko čiščenje in recikliranje. Podnožje iz enega kosa zagotavlja nizko težo in izjemno trdnost.

Značilnosti in prednosti
Lahek in robusten
  • Podnožje iz enega kosa za nizko težo in vrhunsko robustnost.
Visoka združljivost
  • Združljivost z običajnimi sistemi z jezičkom in žepkom.
Okolju prijazno
  • V celoti izdelano iz polipropilena, zato ga je mogoče v celoti reciklirati.
Ergonomski voziček za eno vedro z ožemalnikom
Specifikacije

Tehnični podatki

Material PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 5,61
Teža embalaže (Kg) 6,915
Mere (D × Š × V) (mm) 530 x 430 x 910
Mere, zapakirano (mm) 530 x 430 x 910
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Dodatna oprema