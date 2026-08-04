Naš voziček z 80 mm velikimi kolesi in integriranimi zaščitnimi odbijači zagotavlja vrhunsko okretnost med čiščenjem. Enojno vedro na kolesih z uporabniku prijaznim ožemalnikom in 25-litrskim vedrom, je v celoti izdelano iz polipropilena ter zato omogoča zelo higiensko čiščenje in recikliranje. Podnožje iz enega kosa zagotavlja nizko težo in izjemno trdnost.