Robusten, lahek in nerjaveč: naš voziček je v celoti izdelan iz polipropilena ter prepriča s kakovostnimi materiali in opremo. Vsebuje tudi uporabniku prijazen ožemalnik, 80 mm velika kolesa, odbijače in 25-litrsko modro vedro. Drsni ročaj ob strani omogoča zelo preprosto rokovanje z enojnim vedrom na kolesih – tudi na utesnjenih mestih.