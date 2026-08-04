Voziček za eno vedro z ročajem, 25 l
Zelo mobilni voziček za eno vedro je izdelan iz polipropilena ter opremljen z učinkovitim in uporabniku prijaznim ožemalnikom. Vključuje 25-litrsko modro vedro.
Robusten, lahek in nerjaveč: naš voziček je v celoti izdelan iz polipropilena ter prepriča s kakovostnimi materiali in opremo. Vsebuje tudi uporabniku prijazen ožemalnik, 80 mm velika kolesa, odbijače in 25-litrsko modro vedro. Drsni ročaj ob strani omogoča zelo preprosto rokovanje z enojnim vedrom na kolesih – tudi na utesnjenih mestih.
Značilnosti in prednosti
Lahek in robustenPodnožje iz enega kosa za nizko težo in vrhunsko robustnost.
Ergonomski stranski ročajZa preprosto rokovanje v utesnjenih prostorih. Poenostavlja izpiranje in vrtenje.
Visoka združljivostZdružljivost z običajnimi sistemi z jezičkom in žepkom.
Okolju prijazno
- V celoti izdelano iz polipropilena, zato ga je mogoče v celoti reciklirati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,9
|Teža embalaže (Kg)
|7,25
|Mere (D × Š × V) (mm)
|620 x 430 x 910
|Mere, zapakirano (mm)
|620 x 430 x 910
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje