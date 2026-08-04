Voziček za eno vedro z ročajem, 25 l

Zelo mobilni voziček za eno vedro je izdelan iz polipropilena ter opremljen z učinkovitim in uporabniku prijaznim ožemalnikom. Vključuje 25-litrsko modro vedro.

Robusten, lahek in nerjaveč: naš voziček je v celoti izdelan iz polipropilena ter prepriča s kakovostnimi materiali in opremo. Vsebuje tudi uporabniku prijazen ožemalnik, 80 mm velika kolesa, odbijače in 25-litrsko modro vedro. Drsni ročaj ob strani omogoča zelo preprosto rokovanje z enojnim vedrom na kolesih – tudi na utesnjenih mestih.

Značilnosti in prednosti
Voziček za eno vedro z ročajem, 25 l: Lahek in robusten
Lahek in robusten
Podnožje iz enega kosa za nizko težo in vrhunsko robustnost.
Voziček za eno vedro z ročajem, 25 l: Ergonomski stranski ročaj
Ergonomski stranski ročaj
Za preprosto rokovanje v utesnjenih prostorih. Poenostavlja izpiranje in vrtenje.
Voziček za eno vedro z ročajem, 25 l: Visoka združljivost
Visoka združljivost
Združljivost z običajnimi sistemi z jezičkom in žepkom.
Okolju prijazno
  • V celoti izdelano iz polipropilena, zato ga je mogoče v celoti reciklirati.
Specifikacije

Tehnični podatki

Material PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 5,9
Teža embalaže (Kg) 7,25
Mere (D × Š × V) (mm) 620 x 430 x 910
Mere, zapakirano (mm) 620 x 430 x 910
Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Dodatna oprema