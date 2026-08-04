H-Cube Climb

Servisni voziček. Idealno za izvajanje čiščenja in obnavljanje zalog opreme za goste. Predlagano za servisiranje 2 prostorov - Z 200 mm gumijastimi osnimi kolesi.

Servisni voziček z aksialnimi kolesi, opremljen s premičnim pladnjem, večnamenskimi žepi, kavljem in trakom za pritrditev orodja in premičnimi razdelilniki.

Značilnosti in prednosti
Največja prilagodljivost
  • Organiziran: z veliko premičnimi predelnimi stenami za individualno oblikovanje notranjosti, ki zagotavljajo učinkovit in enostaven za transport sistem
Enostavno vzdrževanje in nega
  • Odstranljiv: notranje predelke je mogoče preprosto in hitro odstraniti, kar olajša čiščenje in higieno
Varno in preprosto upravljanje
  • Enostavna uporaba: aksialna kolesa zagotavljajo stabilnost pri vzponu in spustu po poti
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 8,5
Teža embalaže (Kg) 10,34
Mere (D × Š × V) (mm) 670 x 470 x 1080
Mere, zapakirano (mm) 670 x 470 x 1080