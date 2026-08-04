H-Cube Climb
Servisni voziček. Idealno za izvajanje čiščenja in obnavljanje zalog opreme za goste. Predlagano za servisiranje 2 prostorov - Z 200 mm gumijastimi osnimi kolesi.
Servisni voziček z aksialnimi kolesi, opremljen s premičnim pladnjem, večnamenskimi žepi, kavljem in trakom za pritrditev orodja in premičnimi razdelilniki.
Značilnosti in prednosti
Največja prilagodljivost
- Organiziran: z veliko premičnimi predelnimi stenami za individualno oblikovanje notranjosti, ki zagotavljajo učinkovit in enostaven za transport sistem
Enostavno vzdrževanje in nega
- Odstranljiv: notranje predelke je mogoče preprosto in hitro odstraniti, kar olajša čiščenje in higieno
Varno in preprosto upravljanje
- Enostavna uporaba: aksialna kolesa zagotavljajo stabilnost pri vzponu in spustu po poti
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,5
|Teža embalaže (Kg)
|10,34
|Mere (D × Š × V) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Mere, zapakirano (mm)
|670 x 470 x 1080