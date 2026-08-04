Tesni prostori v dvigalih ali hotelskih hodnikih ne predstavljajo omembe vredne ovire vozičku Hotel Classic I. Pet velikih vrtljivih koles premera 125-mm poskrbi za to. Robusten hotelski voziček je primeren za čiščenje in oskrbo do 15 sob, je zelo ergonomsko zasnovan in hrbtenici prijazen. Velik preklopni nosilec za 120-litrsko vrečo za odpadke, ponuja dovolj prostora za odlaganje odpadkov, tri lesene police pa olajšajo prevoz in dostop do čistilnih pripomočkov ter sredstev. Nerjaveči materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, z gladkimi površinami pa je voziček po potrebi lažje očistiti.