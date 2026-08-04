Voziček Hotel Classic I
Robusten hotelski voziček z zložljivim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke. Voziček je primeren za čiščenje 12 do 15 sob, ima tri lesene police in pet velikih koles.
Tesni prostori v dvigalih ali hotelskih hodnikih ne predstavljajo omembe vredne ovire vozičku Hotel Classic I. Pet velikih vrtljivih koles premera 125-mm poskrbi za to. Robusten hotelski voziček je primeren za čiščenje in oskrbo do 15 sob, je zelo ergonomsko zasnovan in hrbtenici prijazen. Velik preklopni nosilec za 120-litrsko vrečo za odpadke, ponuja dovolj prostora za odlaganje odpadkov, tri lesene police pa olajšajo prevoz in dostop do čistilnih pripomočkov ter sredstev. Nerjaveči materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, z gladkimi površinami pa je voziček po potrebi lažje očistiti.
Značilnosti in prednosti
Vrhunska ergonomijaZelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Visoka kakovostKakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Higienično čiščenje z vozičkomGladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
- Pet vrtljivih koles omogoča preprosto manevriranje v ozkih prostorih.
Zelo dobro opremljen
- Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš in tri lesene police.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapaciteta odlaganja odpadkov (l)
|120
|Material
|Lakirano jeklo / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|34
|Teža embalaže (Kg)
|36,427
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Mere, zapakirano (mm)
|1170 x 530 x 1280