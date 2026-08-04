Voziček Hotel Classic I

Robusten hotelski voziček z zložljivim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke. Voziček je primeren za čiščenje 12 do 15 sob, ima tri lesene police in pet velikih koles.

Tesni prostori v dvigalih ali hotelskih hodnikih ne predstavljajo omembe vredne ovire vozičku Hotel Classic I. Pet velikih vrtljivih koles premera 125-mm poskrbi za to. Robusten hotelski voziček je primeren za čiščenje in oskrbo do 15 sob, je zelo ergonomsko zasnovan in hrbtenici prijazen. Velik preklopni nosilec za 120-litrsko vrečo za odpadke, ponuja dovolj prostora za odlaganje odpadkov, tri lesene police pa olajšajo prevoz in dostop do čistilnih pripomočkov ter sredstev. Nerjaveči materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, z gladkimi površinami pa je voziček po potrebi lažje očistiti.

Značilnosti in prednosti
Voziček Hotel Classic I: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Zelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Voziček Hotel Classic I: Visoka kakovost
Visoka kakovost
Kakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Voziček Hotel Classic I: Higienično čiščenje z vozičkom
Higienično čiščenje z vozičkom
Gladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
  • Pet vrtljivih koles omogoča preprosto manevriranje v ozkih prostorih.
Zelo dobro opremljen
  • Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš in tri lesene police.
Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD / CLASSIC
Kapaciteta odlaganja odpadkov (l) 120
Material Lakirano jeklo / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 34
Teža embalaže (Kg) 36,427
Mere (D × Š × V) (mm) 1170 x 530 x 1280
Mere, zapakirano (mm) 1170 x 530 x 1280
Dodatna oprema