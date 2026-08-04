Voziček Hotel Classic II je idealen za čiščenje in oskrbo od 15 do 18 sob. S tremi lesenimi policami za lažji prevoz, preprostim dostopom do čistilnih pripomočkov oz. sredstev in preklopnim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke, je ta robustni hotelski voziček nadvse preprost za uporabo, hkrati pa prijazen do hrbtenice. Pet velikih vrtljivih koles premera 125 mm omogoča tudi preprosto manevriranje – tudi v najtesnejših prostorih. Izdelan iz materialov brez rje z gladkimi površinami, navdušuje tudi s svojo dolgo življenjsko dobo in enostavnim čiščenjem, kadar je to potrebno.