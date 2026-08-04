Voziček Hotel Classic II
Hotelski voziček z zložljivim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke, tremi lesenimi policami in petimi kolesi premera 125 mm. Primeren za čiščenje od 15 do 18 sob.
Voziček Hotel Classic II je idealen za čiščenje in oskrbo od 15 do 18 sob. S tremi lesenimi policami za lažji prevoz, preprostim dostopom do čistilnih pripomočkov oz. sredstev in preklopnim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke, je ta robustni hotelski voziček nadvse preprost za uporabo, hkrati pa prijazen do hrbtenice. Pet velikih vrtljivih koles premera 125 mm omogoča tudi preprosto manevriranje – tudi v najtesnejših prostorih. Izdelan iz materialov brez rje z gladkimi površinami, navdušuje tudi s svojo dolgo življenjsko dobo in enostavnim čiščenjem, kadar je to potrebno.
Značilnosti in prednosti
Vrhunska ergonomijaZelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Visoka kakovostKakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Higienično čiščenje z vozičkomGladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
- Pet vrtljivih koles omogoča preprosto manevriranje v ozkih prostorih.
Zelo dobro opremljen
- Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš in tri lesene police.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapaciteta odlaganja odpadkov (l)
|120
|Material
|Lakirano jeklo / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|37,5
|Teža embalaže (Kg)
|39,939
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Mere, zapakirano (mm)
|1270 x 530 x 1280