Voziček Hotel Classic II

Hotelski voziček z zložljivim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke, tremi lesenimi policami in petimi kolesi premera 125 mm. Primeren za čiščenje od 15 do 18 sob.

Voziček Hotel Classic II je idealen za čiščenje in oskrbo od 15 do 18 sob. S tremi lesenimi policami za lažji prevoz, preprostim dostopom do čistilnih pripomočkov oz. sredstev in preklopnim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke, je ta robustni hotelski voziček nadvse preprost za uporabo, hkrati pa prijazen do hrbtenice. Pet velikih vrtljivih koles premera 125 mm omogoča tudi preprosto manevriranje – tudi v najtesnejših prostorih. Izdelan iz materialov brez rje z gladkimi površinami, navdušuje tudi s svojo dolgo življenjsko dobo in enostavnim čiščenjem, kadar je to potrebno.

Značilnosti in prednosti
Voziček Hotel Classic II: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Zelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Voziček Hotel Classic II: Visoka kakovost
Visoka kakovost
Kakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Voziček Hotel Classic II: Higienično čiščenje z vozičkom
Higienično čiščenje z vozičkom
Gladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
  • Pet vrtljivih koles omogoča preprosto manevriranje v ozkih prostorih.
Zelo dobro opremljen
  • Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš in tri lesene police.
Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD / CLASSIC
Kapaciteta odlaganja odpadkov (l) 120
Material Lakirano jeklo / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 37,5
Teža embalaže (Kg) 39,939
Mere (D × Š × V) (mm) 1270 x 530 x 1280
Mere, zapakirano (mm) 1270 x 530 x 1280
Dodatna oprema