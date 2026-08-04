Voziček Hotel Classic III je odlična, stroškovno ugodna izbira za čiščenje in oskrbo 10 do 12 hotelskih sob. S tremi lesenimi policami za čistilne pripomočke oz. sredstva ter preklopnim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke, je ta robustni hotelski voziček kos vsakršnim zahtevam, nadvse preprost za uporabo tedaj, ko stojite pokonci, hkrati pa prijazen do hrbtenice. Izdelan iz visokokakovostnih nerjavečih materialov navduši tudi s svojo dolgo življenjsko dobo. Gladke površine olajšajo čiščenje samega vozička. Hotel Classic III je zaradi štirih velikih vrtljivih koles premera 125 mm zelo preprost za uporabo tudi v najtesnejših prostorih, na primer v dvigalih ali na hodnikih.