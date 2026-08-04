Voziček Hotel Classic III

Zložljiv nosilec za 120-litrsko vrečo za odpadke je del osnovne opreme hotelskega vozička za čiščenje 10 do 12 sob. Ima tri lesene police in pet velikih koles.

Voziček Hotel Classic III je odlična, stroškovno ugodna izbira za čiščenje in oskrbo 10 do 12 hotelskih sob. S tremi lesenimi policami za čistilne pripomočke oz. sredstva ter preklopnim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke, je ta robustni hotelski voziček kos vsakršnim zahtevam, nadvse preprost za uporabo tedaj, ko stojite pokonci, hkrati pa prijazen do hrbtenice. Izdelan iz visokokakovostnih nerjavečih materialov navduši tudi s svojo dolgo življenjsko dobo. Gladke površine olajšajo čiščenje samega vozička. Hotel Classic III je zaradi štirih velikih vrtljivih koles premera 125 mm zelo preprost za uporabo tudi v najtesnejših prostorih, na primer v dvigalih ali na hodnikih.

Značilnosti in prednosti
Voziček Hotel Classic III: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Zelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Voziček Hotel Classic III: Visoka kakovost
Visoka kakovost
Kakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Voziček Hotel Classic III: Higienično čiščenje z vozičkom
Higienično čiščenje z vozičkom
Gladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
  • Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Zelo dobro opremljen
  • Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš in tri lesene police.
Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD / CLASSIC
Kapaciteta odlaganja odpadkov (l) 120
Material Lakirano jeklo / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 28,94
Teža embalaže (Kg) 31,379
Mere (D × Š × V) (mm) 1070 x 530 x 1280
Mere, zapakirano (mm) 1070 x 530 x 1280
Dodatna oprema