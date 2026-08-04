Voziček Hotel Classic III
Zložljiv nosilec za 120-litrsko vrečo za odpadke je del osnovne opreme hotelskega vozička za čiščenje 10 do 12 sob. Ima tri lesene police in pet velikih koles.
Voziček Hotel Classic III je odlična, stroškovno ugodna izbira za čiščenje in oskrbo 10 do 12 hotelskih sob. S tremi lesenimi policami za čistilne pripomočke oz. sredstva ter preklopnim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke, je ta robustni hotelski voziček kos vsakršnim zahtevam, nadvse preprost za uporabo tedaj, ko stojite pokonci, hkrati pa prijazen do hrbtenice. Izdelan iz visokokakovostnih nerjavečih materialov navduši tudi s svojo dolgo življenjsko dobo. Gladke površine olajšajo čiščenje samega vozička. Hotel Classic III je zaradi štirih velikih vrtljivih koles premera 125 mm zelo preprost za uporabo tudi v najtesnejših prostorih, na primer v dvigalih ali na hodnikih.
Značilnosti in prednosti
Vrhunska ergonomijaZelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Visoka kakovostKakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Higienično čiščenje z vozičkomGladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
- Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Zelo dobro opremljen
- Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš in tri lesene police.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapaciteta odlaganja odpadkov (l)
|120
|Material
|Lakirano jeklo / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|28,94
|Teža embalaže (Kg)
|31,379
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Mere, zapakirano (mm)
|1070 x 530 x 1280