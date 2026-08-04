Visokokakovostna zasnova za odlično okretnost in vodenje brez napora tudi v najtesnejših prostorih ter ob največjih obremenitvah: voziček Hotel Premium I navdušuje z odlično ergonomijo, nerjavečimi materiali, robustno zasnovo in dolgo življenjsko dobo. S svojimi štirimi velikimi vrtljivimi kolesi premera 125 mm in odbijači, je odporen na trke in odlično opremljen – s tem je hotelski voziček kot nalašč za čiščenje in oskrbo od šestih do osmih sob. A celo čiščenje samega vozička je zaradi gladkih površin vozička nadvse preprosto. Standardno je priložen tudi nosilec za 120-litrsko vrečo za odpadke.