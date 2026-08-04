Voziček Hotel Premium I
Visokokakovosten hotelski voziček za čiščenje šestih do osmih sob. Vključno z zložljivim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke in s 125 mm kolesi z odbijači, ki jih je mogoče enostavno upravljati tudi pri visoki teži.
Visokokakovostna zasnova za odlično okretnost in vodenje brez napora tudi v najtesnejših prostorih ter ob največjih obremenitvah: voziček Hotel Premium I navdušuje z odlično ergonomijo, nerjavečimi materiali, robustno zasnovo in dolgo življenjsko dobo. S svojimi štirimi velikimi vrtljivimi kolesi premera 125 mm in odbijači, je odporen na trke in odlično opremljen – s tem je hotelski voziček kot nalašč za čiščenje in oskrbo od šestih do osmih sob. A celo čiščenje samega vozička je zaradi gladkih površin vozička nadvse preprosto. Standardno je priložen tudi nosilec za 120-litrsko vrečo za odpadke.
Značilnosti in prednosti
Vrhunska ergonomijaZelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Visoka kakovostKakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Higienično čiščenje z vozičkomGladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
- Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Zelo dobro opremljen
- Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Kapaciteta odlaganja odpadkov (l)
|120
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|27,4
|Teža embalaže (Kg)
|30,419
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Mere, zapakirano (mm)
|1130 x 640 x 1425