Voziček Hotel Premium I

Visokokakovosten hotelski voziček za čiščenje šestih do osmih sob. Vključno z zložljivim nosilcem za 120-litrsko vrečo za odpadke in s 125 mm kolesi z odbijači, ki jih je mogoče enostavno upravljati tudi pri visoki teži.

Visokokakovostna zasnova za odlično okretnost in vodenje brez napora tudi v najtesnejših prostorih ter ob največjih obremenitvah: voziček Hotel Premium I navdušuje z odlično ergonomijo, nerjavečimi materiali, robustno zasnovo in dolgo življenjsko dobo. S svojimi štirimi velikimi vrtljivimi kolesi premera 125 mm in odbijači, je odporen na trke in odlično opremljen – s tem je hotelski voziček kot nalašč za čiščenje in oskrbo od šestih do osmih sob. A celo čiščenje samega vozička je zaradi gladkih površin vozička nadvse preprosto. Standardno je priložen tudi nosilec za 120-litrsko vrečo za odpadke.

Značilnosti in prednosti
Voziček Hotel Premium I: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Zelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Voziček Hotel Premium I: Visoka kakovost
Visoka kakovost
Kakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Voziček Hotel Premium I: Higienično čiščenje z vozičkom
Higienično čiščenje z vozičkom
Gladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
  • Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Zelo dobro opremljen
  • Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš.
Specifikacije

Tehnični podatki

Program ADVANCED
Kapaciteta odlaganja odpadkov (l) 120
Material PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 27,4
Teža embalaže (Kg) 30,419
Mere (D × Š × V) (mm) 1130 x 640 x 1425
Mere, zapakirano (mm) 1130 x 640 x 1425
Dodatna oprema