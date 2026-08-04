Voziček Hotel Premium II
Kolesa premera 125 mm in odbijači omogočajo enostavno manevriranje tega hotelskega vozička z nosilcem vreč za smeti tudi tedaj, ko je obremenitev visoka. Hotelski voziček za čiščenje 10 do 12 sob.
Hotelski voziček Hotel Premium II je zasnovan za čiščenje in oskrbo 10 do 12 sob in navdušuje z visoko kakovostjo in funkcionalnostjo. Kakovostni nerjaveči materiali gladkih površin za enostavno čiščenje so osnovni elementi tega robustnega hotelskega vozička. Skladen celoten koncept dopolnjujejo odlična ergonomska zasnova in štiri vrtljiva kolesa, ki čistilnemu osebju olajšajo manevriranje z vozičkom v najtesnejših prostorih, tudi ob težkem bremenu. Poleg tega so kolesom dodani odbijači, s katerimi voziček Hotel Premium II nepoškodovano preživi trke in neravnine.
Značilnosti in prednosti
Vrhunska ergonomijaZelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju. Priročen dostop do košev in pripomočkov.
Visoka kakovostKakovostni, nerjaveči materiali in zelo robustna, na udarce odporna zasnova.
Higienično čiščenje z vozičkomGladke površine po potrebi nudijo nadvse preprosto čiščenje vozička.
Preprosto manevriranje
- Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Zelo dobro opremljen
- Vključuje držalo za velik, 120-litrski koš.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|PREMIUM
|Kapaciteta odlaganja odpadkov (l)
|120
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|46,8
|Teža embalaže (Kg)
|51,783
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Mere, zapakirano (mm)
|930 x 540 x 291