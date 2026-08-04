Hotelski voziček Hotel Premium II je zasnovan za čiščenje in oskrbo 10 do 12 sob in navdušuje z visoko kakovostjo in funkcionalnostjo. Kakovostni nerjaveči materiali gladkih površin za enostavno čiščenje so osnovni elementi tega robustnega hotelskega vozička. Skladen celoten koncept dopolnjujejo odlična ergonomska zasnova in štiri vrtljiva kolesa, ki čistilnemu osebju olajšajo manevriranje z vozičkom v najtesnejših prostorih, tudi ob težkem bremenu. Poleg tega so kolesom dodani odbijači, s katerimi voziček Hotel Premium II nepoškodovano preživi trke in neravnine.