Voziček za perilo Dust Titan 200 L

Lakiran zložljiv voziček s kolesi ø 80 mm in odbijači, z 200 L torbo z zadrgo.

Voziček za perilo z držalom za vrečke za zbiranje umazanega perila. Idealen za zbiranje umazanega perila na vseh področjih.

Značilnosti in prednosti
Zagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba
  • Odporen na udarce: zelo trpežna struktura, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo
Dobre možnosti shranjevanja
  • Praktično: lahko se hitro zloži, da prihranite prostor in olajšate shranjevanje
Enostavno vzdrževanje in nega
  • Enostavno vzdrževanje: gladke površine in odsotnost votlin olajšajo čiščenje in zagotavljajo visoko stopnjo higiene
Specifikacije

Tehnični podatki

Kapaciteta odlaganja odpadkov (l) 200
Material Jeklo, kromirano
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 7,75
Teža embalaže (Kg) 9,85
Mere (D × Š × V) (mm) 885 x 540 x 940
Mere, zapakirano (mm) 885 x 540 x 940