Voziček za perilo Dust Titan 200 L
Lakiran zložljiv voziček s kolesi ø 80 mm in odbijači, z 200 L torbo z zadrgo.
Voziček za perilo z držalom za vrečke za zbiranje umazanega perila. Idealen za zbiranje umazanega perila na vseh področjih.
Značilnosti in prednosti
Zagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba
- Odporen na udarce: zelo trpežna struktura, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo
Dobre možnosti shranjevanja
- Praktično: lahko se hitro zloži, da prihranite prostor in olajšate shranjevanje
Enostavno vzdrževanje in nega
- Enostavno vzdrževanje: gladke površine in odsotnost votlin olajšajo čiščenje in zagotavljajo visoko stopnjo higiene
Specifikacije
Tehnični podatki
|Kapaciteta odlaganja odpadkov (l)
|200
|Material
|Jeklo, kromirano
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,75
|Teža embalaže (Kg)
|9,85
|Mere (D × Š × V) (mm)
|885 x 540 x 940
|Mere, zapakirano (mm)
|885 x 540 x 940