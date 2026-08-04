Stroškovno ugoden vstopni model čistilnega vozička Classic I deluje s svojim trdnim jeklenim okvirjem zelo robustno, zaradi česar je idealen za težja vsakodnevna čistilna dela. Štiri vrtljiva kolesa zagotavljajo priročno in preprosto upravljanje. Vgrajeni modul za odlaganje odpadkov velike prostornine in dve obarvani 6-litrski vedri dopolnjujeta preprost, a skladen in visoko zmogljiv paket vozička za čiščenje.