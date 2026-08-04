Voziček Classic I
Izredno enostaven za upravljanje in stroškovno učinkovit voziček Classic I je idealen za hitra čistilna dela. Čistilni voziček vključuje dve obarvani 6-litrski vedri.
Stroškovno ugoden vstopni model čistilnega vozička Classic I deluje s svojim trdnim jeklenim okvirjem zelo robustno, zaradi česar je idealen za težja vsakodnevna čistilna dela. Štiri vrtljiva kolesa zagotavljajo priročno in preprosto upravljanje. Vgrajeni modul za odlaganje odpadkov velike prostornine in dve obarvani 6-litrski vedri dopolnjujeta preprost, a skladen in visoko zmogljiv paket vozička za čiščenje.
Značilnosti in prednosti
Visoka kakovost
- Kakovostni materiali in zelo robustna, lahka konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
- Zelo preprosto in do hrbtenice prijazno upravljanje v stoječem položaju.
Preprosto manevriranje
- Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Material
|Jeklo s plastično prevleko / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,5
|Teža embalaže (Kg)
|12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Mere, zapakirano (mm)
|910 x 545 x 1070