Voziček Classic II
Voziček Classic II za hitra čistilna dela. Čistilni voziček z modulom za odlaganje odpadkov, preprostim ožemalnikom krp in dvema obarvanima vedroma s prostornino 6 in 15 litrov.
Neutrudljivo čiščenje z vozičkom Classic II. Stroškovno učinkovit voziček za čiščenje, opremljen z zelo robustnim, a ergonomskim ožemalnikom krp, je kot nalašč za vsakodnevno čiščenje. Vključuje dve obarvani vedri, 6- in 15-litrsko. Štiri vrtljiva kolesa zagotavljajo priročno in preprosto upravljanje, lakiran jekleni okvir pa dolgo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Visoka kakovost
- Kakovostni materiali in zelo robustna, lahka konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
- Učinkovit, hrbtenici prijazen mehanizem za ožemanje.
Preprosto manevriranje
- Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Material
|Jeklo s plastično prevleko / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14,13
|Teža embalaže (Kg)
|16,56
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Mere, zapakirano (mm)
|1070 x 660 x 1120