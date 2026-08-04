Neutrudljivo čiščenje z vozičkom Classic II. Stroškovno učinkovit voziček za čiščenje, opremljen z zelo robustnim, a ergonomskim ožemalnikom krp, je kot nalašč za vsakodnevno čiščenje. Vključuje dve obarvani vedri, 6- in 15-litrsko. Štiri vrtljiva kolesa zagotavljajo priročno in preprosto upravljanje, lakiran jekleni okvir pa dolgo življenjsko dobo.