Voziček Classic II

Voziček Classic II za hitra čistilna dela. Čistilni voziček z modulom za odlaganje odpadkov, preprostim ožemalnikom krp in dvema obarvanima vedroma s prostornino 6 in 15 litrov.

Neutrudljivo čiščenje z vozičkom Classic II. Stroškovno učinkovit voziček za čiščenje, opremljen z zelo robustnim, a ergonomskim ožemalnikom krp, je kot nalašč za vsakodnevno čiščenje. Vključuje dve obarvani vedri, 6- in 15-litrsko. Štiri vrtljiva kolesa zagotavljajo priročno in preprosto upravljanje, lakiran jekleni okvir pa dolgo življenjsko dobo.

Značilnosti in prednosti
Visoka kakovost
  • Kakovostni materiali in zelo robustna, lahka konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
  • Učinkovit, hrbtenici prijazen mehanizem za ožemanje.
Preprosto manevriranje
  • Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Specifikacije

Tehnični podatki

Program CLASSIC
Material Jeklo s plastično prevleko / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 14,13
Teža embalaže (Kg) 16,56
Mere (D × Š × V) (mm) 1070 x 660 x 1120
Mere, zapakirano (mm) 1070 x 660 x 1120
Dodatna oprema