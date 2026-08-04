Zahvaljujoč velikodušni transportni zmogljivosti in prostornemu modulu za odstranjevanje odpadkov ni le stroškovno učinkovit, temveč je voziček Classic IV primeren za vsakodnevno čiščenje. Kot zelo učinkovit se izkaže tudi pri oskrbi in odlaganju. Da bi bili napori čistilnega osebja čim manjši, je čistilni voziček opremljen z visokokakovostnim in ergonomsko zasnovanim ožemalnikom krp. Voziček Classic IV s svojimi štirimi vrtljivimi kolesi je prav tako zelo preprost za uporabo. Standardno so vključena štiri 6-litrska in dve 15-litrski obarvani vedri. Robustni in lakirani jekleni okvir zagotavlja tudi dolgo življenjsko dobo.