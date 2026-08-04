Voziček Classic IV
Robusten in stroškovno učinkovit voziček Classic IV. Čistilni voziček se ponaša z velikodušno odmerjenim odlagalnim prostorom, ožemalnikom krp in skupaj šestimi obarvanimi vedri (6 in 15 litrov).
Zahvaljujoč velikodušni transportni zmogljivosti in prostornemu modulu za odstranjevanje odpadkov ni le stroškovno učinkovit, temveč je voziček Classic IV primeren za vsakodnevno čiščenje. Kot zelo učinkovit se izkaže tudi pri oskrbi in odlaganju. Da bi bili napori čistilnega osebja čim manjši, je čistilni voziček opremljen z visokokakovostnim in ergonomsko zasnovanim ožemalnikom krp. Voziček Classic IV s svojimi štirimi vrtljivimi kolesi je prav tako zelo preprost za uporabo. Standardno so vključena štiri 6-litrska in dve 15-litrski obarvani vedri. Robustni in lakirani jekleni okvir zagotavlja tudi dolgo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Visoka kakovost
- Kakovostni materiali in zelo robustna konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
- Učinkovit, hrbtenici prijazen mehanizem za ožemanje.
Preprosto manevriranje
- Štiri vrtljiva kolesa omogočajo preprosto manevriranje v najbolj utesnjenih prostorih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Material
|Jeklo s plastično prevleko / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|20,18
|Teža embalaže (Kg)
|23
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Mere, zapakirano (mm)
|1385 x 650 x 1070