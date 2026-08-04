Broom PVC 80 cm

Robustna industrijska metla za zunanje prostore. Z lesenim kopitom, trdimi PVC ščetinami in kovinskim držalom. Primerno za vse površine in vrste umazanije.

Robustna, vzdržljiva in popolna za pogosto čiščenje na zunanjih območjih: visokokakovostna industrijska metla z lesenim delom, trpežnimi PVC ščetinami in kovinskim držalom je idealna za učinkovito odstranjevanje kakršne koli kontaminacije s katere koli površine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta umazanije Odpadni material
Program CLASSIC
Delovna širina (cm) 80
Material PVC / Les / Jeklo, pocinkano
Količina (Kos(i)) 1
Področja uporabe
  • Pometanje
Dodatna oprema