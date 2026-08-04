Broom PVC 80 cm
Robustna industrijska metla za zunanje prostore. Z lesenim kopitom, trdimi PVC ščetinami in kovinskim držalom. Primerno za vse površine in vrste umazanije.
Robustna, vzdržljiva in popolna za pogosto čiščenje na zunanjih območjih: visokokakovostna industrijska metla z lesenim delom, trpežnimi PVC ščetinami in kovinskim držalom je idealna za učinkovito odstranjevanje kakršne koli kontaminacije s katere koli površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta umazanije
|Odpadni material
|Program
|CLASSIC
|Delovna širina (cm)
|80
|Material
|PVC / Les / Jeklo, pocinkano
|Količina (Kos(i))
|1
Področja uporabe
- Pometanje