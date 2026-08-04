Komplet metlice in smetišnice

Univerzalni komplet obsega metlico in smetišnico. Barva: modra.

Univerzalen komplet obsega smetišnico in metlico s trdnim ročajem ter je popoln za pometanje nesprijete umazanije. Barva: modra.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD / CLASSIC
Barva modra / rumena
Material PP / PET
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,21
Teža embalaže (Kg) 0,25
Mere (D × Š × V) (mm) 335 x 231 x 98
Mere, zapakirano (mm) 335 x 231 x 98
Komplet metlice in smetišnice

Video posnetki

Področja uporabe
  • Pometanje