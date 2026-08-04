Komplet metlice in smetišnice
Univerzalni komplet obsega metlico in smetišnico. Barva: modra.
Univerzalen komplet obsega smetišnico in metlico s trdnim ročajem ter je popoln za pometanje nesprijete umazanije. Barva: modra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Barva
|modra / rumena
|Material
|PP / PET
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,21
|Teža embalaže (Kg)
|0,25
|Mere (D × Š × V) (mm)
|335 x 231 x 98
|Mere, zapakirano (mm)
|335 x 231 x 98
Video posnetki
Področja uporabe
- Pometanje