Metla PVC 35 cm
V kombinaciji z aluminijastim držalom 6.999-115.0 ali aluminijastim teleskopskim držalom 6.999-100.0.
35 cm široka metla z leseno desko in trpežnimi trdimi ščetinami iz PVC-ja je idealna za odstranjevanje neočiščene umazanije v notranjih in zunanjih prostorih. Navoj omogoča montažo aluminijastega ročaja ali aluminijastega teleskopskega ročaja Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta umazanije
|Odpadni material
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Delovna širina (cm)
|35
|Material
|PVC / Les
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,5
Področja uporabe
- Pometanje