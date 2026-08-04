Metla PVC 35 cm

V kombinaciji z aluminijastim držalom 6.999-115.0 ali aluminijastim teleskopskim držalom ­6.999-100.0.

35 cm široka metla z leseno desko in trpežnimi trdimi ščetinami iz PVC-ja je idealna za odstranjevanje neočiščene umazanije v notranjih in zunanjih prostorih. Navoj omogoča montažo aluminijastega ročaja ali aluminijastega teleskopskega ročaja Kärcher.

Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta umazanije Odpadni material
Program STANDARD / CLASSIC
Delovna širina (cm) 35
Material PVC / Les
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,5
Področja uporabe
  • Pometanje
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