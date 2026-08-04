Metla PVC 60cm
Metla (60 cm) z lesenim ročajem, trdimi ščetinami iz trpežnega PCV materiala in nitjo. Popolna za učinkovito čiščenje notranjih in zunanjih prostorov.
60 cm široka metla z lesenim držalom in trpežnimi trdimi ščetinami iz PVC materiala je popolna za odstranjevanje umazanije v notranjih in zunanjih prostorih. Navoj omogoča montažo ustreznega Kärcherjevega lesenega ročaja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta umazanije
|Odpadni material
|Program
|CLASSIC
|Delovna širina (cm)
|60
|Material
|PVC / Les / Jeklo, pocinkano
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|1,007
|Dolžina (mm)
|600
Področja uporabe
- Pometanje