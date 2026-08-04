Metla PVC 60cm

Metla (60 cm) z lesenim ročajem, trdimi ščetinami iz trpežnega PCV materiala in nitjo. Popolna za učinkovito čiščenje notranjih in zunanjih prostorov.

60 cm široka metla z lesenim držalom in trpežnimi trdimi ščetinami iz PVC materiala je popolna za odstranjevanje umazanije v notranjih in zunanjih prostorih. Navoj omogoča montažo ustreznega Kärcherjevega lesenega ročaja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta umazanije Odpadni material
Program CLASSIC
Delovna širina (cm) 60
Material PVC / Les / Jeklo, pocinkano
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 1,007
Dolžina (mm) 600
Metla PVC 60cm
Področja uporabe
  • Pometanje
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