Smetišnica z gumijastim robom in drsnikom za pometanje

Higieničen zbiralni sistem za pometanje. Drsni element drsnika za pometanje je izdelan iz gume, smetišnica pa je opremljena z ergonomskim ročajem ter gumijastim profilom.

Popolno za hitro odstranjevanje grobe in vlažne umazanije: Kärcher zbiralni sistem za pometanje je opremljen s smetišnico z ergonomskim ročajem in nedrsečim gumijastim profilom ter penastim robom, ki se optimalno prilagaja tlom in zanesljivo pobira nečistoče. Goba je veliko preprostejša za čiščenje kot običajni sistemi z metlo. Kompaktni zbiralni sistem za pometanje je mogoče uporabiti z navadnimi vrečami za smeti.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva zelena
Material ABS plastika / Aluminij / PP / guma
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,97
Teža embalaže (Kg) 1,107
Mere (D × Š × V) (mm) 320 x 150 x 970
Mere, zapakirano (mm) 320 x 150 x 970
Smetišnica z gumijastim robom in drsnikom za pometanje
Področja uporabe
  • Pometanje