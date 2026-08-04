Popolno za hitro odstranjevanje grobe in vlažne umazanije: Kärcher zbiralni sistem za pometanje je opremljen s smetišnico z ergonomskim ročajem in nedrsečim gumijastim profilom ter penastim robom, ki se optimalno prilagaja tlom in zanesljivo pobira nečistoče. Goba je veliko preprostejša za čiščenje kot običajni sistemi z metlo. Kompaktni zbiralni sistem za pometanje je mogoče uporabiti z navadnimi vrečami za smeti.