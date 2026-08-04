Smetišnica z gumijastim robom in drsnikom za pometanje
Higieničen zbiralni sistem za pometanje. Drsni element drsnika za pometanje je izdelan iz gume, smetišnica pa je opremljena z ergonomskim ročajem ter gumijastim profilom.
Popolno za hitro odstranjevanje grobe in vlažne umazanije: Kärcher zbiralni sistem za pometanje je opremljen s smetišnico z ergonomskim ročajem in nedrsečim gumijastim profilom ter penastim robom, ki se optimalno prilagaja tlom in zanesljivo pobira nečistoče. Goba je veliko preprostejša za čiščenje kot običajni sistemi z metlo. Kompaktni zbiralni sistem za pometanje je mogoče uporabiti z navadnimi vrečami za smeti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|zelena
|Material
|ABS plastika / Aluminij / PP / guma
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,97
|Teža embalaže (Kg)
|1,107
|Mere (D × Š × V) (mm)
|320 x 150 x 970
|Mere, zapakirano (mm)
|320 x 150 x 970
Področja uporabe
- Pometanje