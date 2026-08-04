Pobiralec smeti 100 cm

100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.

100 cm dolg pobiralec smeti je popolno orodje za hrbtu prijazno pobiranje grobe umazanije. Varnost pri delu povečuje tudi ergonomska oblika.

Specifikacije

Tehnični podatki

Material aluminij / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,25
Teža embalaže (Kg) 0,3
Dolžina (mm) 1000
Mere, zapakirano (mm) 1040 x 160 x 270
Področja uporabe
  • Tla - suho čiščenje
  • Pometanje