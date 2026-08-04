Pobiralec smeti 100 cm
100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.
100 cm dolg pobiralec smeti je popolno orodje za hrbtu prijazno pobiranje grobe umazanije. Varnost pri delu povečuje tudi ergonomska oblika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|aluminij / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,25
|Teža embalaže (Kg)
|0,3
|Dolžina (mm)
|1000
|Mere, zapakirano (mm)
|1040 x 160 x 270
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Področja uporabe
- Tla - suho čiščenje
- Pometanje