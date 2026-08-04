Krpa za prah neolinn CLASSIC v roli
Krpa za enkratno uporabo s specialnim lepilom za vse gladke talne obloge, površine in predmete.
Kärcherjeva krpa za brisanje prahu neolinn CLASSIC je zaradi večje ekonomičnosti in ekoloških razlogov dobavljena perforirana v roli in prepriča z nenapornim brisanjem prahu na vseh gladkih oblogah, površinah in predmetih. Koprenasta tkanina za enkratno uporabo je opremljena s posebnim adhezivom, kjer se prah preprosto oprime in za sabo ne pušča nobenih sledi, zato je še posebej priporočljiva za sijoče površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Zgradba tal
|Gladko in rahlo strukturirano
|Vrsta umazanije
|Odpadni material
|Uporaba tekstila
|Tekstil za enkratno uporabo
|Delovna širina (cm)
|20
|Material
|100-odstotna viskoza / Elastomer, samolepilen
|Vrsta proizvodnje
|Netkano s premazom
|Krpa/omelo za prah
|Impregnirano z lepilom
|Količina (Kos(i))
|400
|Teža na izdelek (Kg)
|2,8
|Teža embalaže (Kg)
|3,19
|Mere (D × Š) (mm)
|600 x 200
|Mere, zapakirano (mm)
|600 x 200 x 200
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Področja uporabe
- Površine - suho čiščenje
- Tla - suho čiščenje