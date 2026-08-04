Krpa za prah neolinn CLASSIC v roli

Krpa za enkratno uporabo s specialnim lepilom za vse gladke talne obloge, površine in predmete.

Kärcherjeva krpa za brisanje prahu neolinn CLASSIC je zaradi večje ekonomičnosti in ekoloških razlogov dobavljena perforirana v roli in prepriča z nenapornim brisanjem prahu na vseh gladkih oblogah, površinah in predmetih. Koprenasta tkanina za enkratno uporabo je opremljena s posebnim adhezivom, kjer se prah preprosto oprime in za sabo ne pušča nobenih sledi, zato je še posebej priporočljiva za sijoče površine.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD
Zgradba tal Gladko in rahlo strukturirano
Vrsta umazanije Odpadni material
Uporaba tekstila Tekstil za enkratno uporabo
Delovna širina (cm) 20
Material 100-odstotna viskoza / Elastomer, samolepilen
Vrsta proizvodnje Netkano s premazom
Krpa/omelo za prah Impregnirano z lepilom
Količina (Kos(i)) 400
Teža na izdelek (Kg) 2,8
Teža embalaže (Kg) 3,19
Mere (D × Š) (mm) 600 x 200
Mere, zapakirano (mm) 600 x 200 x 200
Krpa za prah neolinn CLASSIC v roli

Video posnetki

Področja uporabe
  • Površine - suho čiščenje
  • Tla - suho čiščenje