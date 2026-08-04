Kärcherjeva krpa za brisanje prahu neolinn CLASSIC je zaradi večje ekonomičnosti in ekoloških razlogov dobavljena perforirana v roli in prepriča z nenapornim brisanjem prahu na vseh gladkih oblogah, površinah in predmetih. Koprenasta tkanina za enkratno uporabo je opremljena s posebnim adhezivom, kjer se prah preprosto oprime in za sabo ne pušča nobenih sledi, zato je še posebej priporočljiva za sijoče površine.