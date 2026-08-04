60 cm široka zamenjljiva blazinica je idealen dodatek k Kärcherjevemu brisalcu za prah na zanke (60 cm) in krpam za suho čiščenje. Teksturirana pena blazinice se zelo učinkovito prilagaja površini, ki jo čistite in tako izboljša kakovost rezultata čiščenja. Če je potrebno, lahko podplat blazinice kadar koli preprosto zamenjate.