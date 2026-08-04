Blazinica 60 cm
Zamenljiva blazinica (60 cm) za Kärcher 60 cm krpo za prah na zanko. S teksturirano peno za boljši rezultat čiščenja.
60 cm široka zamenjljiva blazinica je idealen dodatek k Kärcherjevemu brisalcu za prah na zanke (60 cm) in krpam za suho čiščenje. Teksturirana pena blazinice se zelo učinkovito prilagaja površini, ki jo čistite in tako izboljša kakovost rezultata čiščenja. Če je potrebno, lahko podplat blazinice kadar koli preprosto zamenjate.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Uporaba tekstila
|Tekstil za enkratno uporabo
|Delovna širina (cm)
|60
|Material
|PET / PA
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,044
|Teža embalaže (Kg)
|0,066
|Mere (D × Š) (mm)
|600 x 100
|Mere, zapakirano (mm)
|600 x 100 x 30
Video posnetki
Področja uporabe
- Tla - suho čiščenje