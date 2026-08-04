Blazinica 60 cm

Zamenljiva blazinica (60 cm) za Kärcher 60 cm krpo za prah na zanko. S teksturirano peno za boljši rezultat čiščenja.

60 cm široka zamenjljiva blazinica je idealen dodatek k Kärcherjevemu brisalcu za prah na zanke (60 cm) in krpam za suho čiščenje. Teksturirana pena blazinice se zelo učinkovito prilagaja površini, ki jo čistite in tako izboljša kakovost rezultata čiščenja. Če je potrebno, lahko podplat blazinice kadar koli preprosto zamenjate.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD
Uporaba tekstila Tekstil za enkratno uporabo
Delovna širina (cm) 60
Material PET / PA
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,044
Teža embalaže (Kg) 0,066
Mere (D × Š) (mm) 600 x 100
Mere, zapakirano (mm) 600 x 100 x 30
Blazinica 60 cm

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Področja uporabe
  • Tla - suho čiščenje
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