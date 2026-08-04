Idealno za vsakodnevno vzdrževalno čiščenje s Kärcherjevimi krpami za brisanje prahu: držalo, ki ga je mogoče sterilizirati, z brisalnimi trakovi (60 cm) in hitrim tesnilom za posebej enostavno rokovanje. Mehka rezila na dnu držala dodatno povečajo sposobnost zadrževanja umazanije uporabljene krpe za enkratno uporabo in izravnajo morebitne neravnine na tleh. Držalo rezila je mogoče tudi sterilizirati za uporabo v higiensko občutljivih območjih.