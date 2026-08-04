Držalo z gumijastim jezičkom 60 cm
Držalo, ki ga je mogoče sterilizirati, z brisalnimi trakovi (60 cm) in hitrim zapiranjem. Za uporabo s krpami za enkratno uporabo, ki vežejo prah. Zelo enostaven za vzdrževanje čistega.
Idealno za vsakodnevno vzdrževalno čiščenje s Kärcherjevimi krpami za brisanje prahu: držalo, ki ga je mogoče sterilizirati, z brisalnimi trakovi (60 cm) in hitrim tesnilom za posebej enostavno rokovanje. Mehka rezila na dnu držala dodatno povečajo sposobnost zadrževanja umazanije uporabljene krpe za enkratno uporabo in izravnajo morebitne neravnine na tleh. Držalo rezila je mogoče tudi sterilizirati za uporabo v higiensko občutljivih območjih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Uporaba tekstila
|Tekstil za enkratno uporabo
|Delovna širina (cm)
|60
|Material
|PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,7
|Mere (D × Š) (mm)
|600 x 110
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Področja uporabe
- Tla - suho čiščenje