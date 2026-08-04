Nastavek za velcro krpo za brisanje prahu 60 cm

Nastavek za velcro krpo je primeren za uporabo z ustreznim držalom in Kärcherjevimi krpami za prah. S praktičnimi trakovi na zanke za pritrditev v širini 60 cm.

Praktični trakovi na kaveljčke in zanke omogočajo neverjetno preprosto pritrditev krpe na 60 cm širok nastavek. Če se uporablja v kombinaciji s Kärcherjevimi krpami za prah, to zagotavlja hitre in temeljite rezultate pri kemičnem čiščenju tal. Opomba: penasta blazinica, ročaj in krpe za brisanje prahu niso vključeni v obseg dobave.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD
Delovna širina (cm) 60
Material PA, ojačan s steklenimi vlakni / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,405
Teža embalaže (Kg) 0,435
Mere (D × Š) (mm) 600 x 95
Mere, zapakirano (mm) 600 x 95 x 160
Nastavek za velcro krpo za brisanje prahu 60 cm

Video posnetki

Področja uporabe
  • Tla - suho čiščenje
  • Tla - mokro čiščenje
Dodatna oprema