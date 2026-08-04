Nastavek za velcro krpo za brisanje prahu 60 cm
Nastavek za velcro krpo je primeren za uporabo z ustreznim držalom in Kärcherjevimi krpami za prah. S praktičnimi trakovi na zanke za pritrditev v širini 60 cm.
Praktični trakovi na kaveljčke in zanke omogočajo neverjetno preprosto pritrditev krpe na 60 cm širok nastavek. Če se uporablja v kombinaciji s Kärcherjevimi krpami za prah, to zagotavlja hitre in temeljite rezultate pri kemičnem čiščenju tal. Opomba: penasta blazinica, ročaj in krpe za brisanje prahu niso vključeni v obseg dobave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD
|Delovna širina (cm)
|60
|Material
|PA, ojačan s steklenimi vlakni / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,405
|Teža embalaže (Kg)
|0,435
|Mere (D × Š) (mm)
|600 x 95
|Mere, zapakirano (mm)
|600 x 95 x 160
Video posnetki
Področja uporabe
- Tla - suho čiščenje
- Tla - mokro čiščenje