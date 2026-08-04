Praktični trakovi na kaveljčke in zanke omogočajo neverjetno preprosto pritrditev krpe na 60 cm širok nastavek. Če se uporablja v kombinaciji s Kärcherjevimi krpami za prah, to zagotavlja hitre in temeljite rezultate pri kemičnem čiščenju tal. Opomba: penasta blazinica, ročaj in krpe za brisanje prahu niso vključeni v obseg dobave.