Kärcherjevo 60 cm široko držalo krpe za brisanje prahu je lahko, 360° vrtljivo držalo za 60 cm široke krpe za prah. Ker se lahko bombažne krpe med pranjem v določenih okoliščinah nekoliko skrčijo, je mogoče pritrdilne nosilce individualno prilagoditi. Držalo krpe za brisanje prahu s prilagodljivim priključkom za ročaj je idealno za čiščenje velikih površin z veliko predmeti in pohištva. Z njim lahko preprosto dosežete kote in vogale, kar omogoča učinkovito brisanje prahu. Majhna masa držala omogoča delo brez napora in utrujenosti.