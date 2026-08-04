Držalo omela za prah 60 cm
V kombinaciji z aluminijastim držalom 6.999-096.0 ali s teleskopskim držalom 6.999-111.0. Za krpo za brisanje prahu. 6.999-090.0 in 6.999-148.0.
Kärcherjevo 60 cm široko držalo krpe za brisanje prahu je lahko, 360° vrtljivo držalo za 60 cm široke krpe za prah. Ker se lahko bombažne krpe med pranjem v določenih okoliščinah nekoliko skrčijo, je mogoče pritrdilne nosilce individualno prilagoditi. Držalo krpe za brisanje prahu s prilagodljivim priključkom za ročaj je idealno za čiščenje velikih površin z veliko predmeti in pohištva. Z njim lahko preprosto dosežete kote in vogale, kar omogoča učinkovito brisanje prahu. Majhna masa držala omogoča delo brez napora in utrujenosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Vrsta umazanije
|Odpadni material
|Uporaba tekstila
|Trpežnost tekstila
|Delovna širina (cm)
|60
|Material
|Jeklo, pocinkano / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,314
|Mere (D × Š) (mm)
|600 x 150
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Področja uporabe
- Tla - suho čiščenje