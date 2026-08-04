Držalo omela za prah 80 cm

V kombinaciji z aluminijastim držalom 6.999-096.0 ali s teleskopskim držalom 6.999-111.0. Za krpe za brisanje prahu 6.999-091.0 in 6.999-149.0.

Kärcherjevo 80 cm široko držalo krpe za brisanje prahu je lahko, 360° vrtljivo držalo za 80 cm široke krpe za prah. Ker se lahko bombažne krpe med pranjem v določenih okoliščinah nekoliko skrčijo, je mogoče pritrdilne nosilce individualno prilagoditi. Držalo krpe za brisanje prahu s prilagodljivim priključkom za ročaj je idealno za čiščenje velikih površin z veliko predmeti in pohištva. Z njim lahko preprosto dosežete kote in vogale, kar omogoča učinkovito brisanje prahu. Majhna masa držala omogoča delo brez napora in utrujenosti.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program CLASSIC
Vrsta umazanije Odpadni material
Uporaba tekstila Trpežnost tekstila
Delovna širina (cm) 80
Material Jeklo, pocinkano / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,41
Mere (D × Š) (mm) 800 x 90
Držalo omela za prah 80 cm

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Področja uporabe
  • Tla - suho čiščenje
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